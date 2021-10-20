"امتنعوا عن ارتداء الزي العربي" .. بيان رسمي من نيوكاسل

جمهور النادي الإنجليزي أصبح يرتدي الزي العربي مؤخرًا احتفالًا بامتلاك صندوق الاستثمار السعودي له

أصدر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بيانًا رسميًا، مطالبًا جماهيره بالامتناع عن ارتداء الزي العربي، الذي اعتمدته الجماهير منذ سيطرة صندوق الاستثمار السعودي على ملكية النادي بنسبة 100%.

السعودية تسيطر على نيوكاسل:

صندوق الاستثمار السعودي بقيادة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سعى على مدار السنوات الأخيرة أكثر من مرة، لامتلاك النادي الإنجليزي، لكن في كل مرة كانت تتوقف الصفقة، على إثر الخوف من عمليات القرصنة.

لكن في السابع من أكتوبر الجاري، نجحت السعودية بشكل رسمي في الحصول على ملكية نيوكاسل بشكل كامل، في صفقة احتفل بها الجمهور لأيام، متمنيين أن ينتشل ولي العهد النادي من الأزمات المالية والفنية التي دخل بها في السنوات الأخيرة.

لماذا يطالب نيوكاسل جمهوره بالامتناع عن الزي العربي؟

النادي الإنجليزي أوضح أن ملاكه الجدد سعداء بترحيب الجمهور الإنجليزي بهم بالطريقة التي رأوها مناسبة، ألا وهي ارتداء الزي العربي في أول مباراة بعد إتمام الصفقة أمام توتنهام، لكنهم طالبوا بالتوقف عن ذلك.

وبرر نيوكاسل طلبه في البيان، بداعي احتمالية أن يعتبر البعض ذلك إهانة للزي العربي.

وجاء نص البيان كالتالي:

يطالب نيوكاسل جماهيره التكرم بالامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو الاكتساء بأغطية الرأس المستوحاة من الشرط الأول في المباريات، إذا لم يعتادوا على ارتداء هذا الزي غالبًا.

عدد من المؤيدين حضروا مؤخرًا إلى استاد سانت جيمس بارك، مرتدين أغطية رأس، على إثر امتلاك صندوق الاستثمار السعودي للنادي بنسبة 100%، هذه الملابس لم تمثل أي إهانة بأي شكل من الأشكال لملاك النادي الجدد، حيث اختار المشجعون الاحتفال بهذه الطريقة، بل أنها كانت لافتة إيجابية ومرحب بها.

لكن ورغم ذلك، هناك احتمال أن ارتداء الزي العربي بهذه الطريقة قد يكون غير مناسب للثقافة الإنجليزية وقد يتسبب في إساءة للآخرين، نجن نشجع مشجعي النادي دائمًا على ارتداء كل ما يتناسب مع ثقافتهم ودينهم، والاستمرار في عكس المجتمعات والمجموعات المتعددة الثقافات الواسعة والغنية التي يستمد النادي دعمها منها بكل فخر.

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