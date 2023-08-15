بعد نيمار .. نجم باريس سان جيرمان ينضم رسميًا لفريق عربي!

لاعب جديد يرحل عن باريس سان جيرمان

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل لاعب جديد، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد توديع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بشكل رسمي.

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الهلال أعلن اليوم الثلاثاء، التعاقد مع نيمار "31 سنة"؛ لمدة عامين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية بـ80 إلى 90 مليون يورو.

وكشف فريق العاصمة الفرنسية عبر موقعه الرسمي، مساء اليوم الثلاثاء، عن انتقال مدافعه عبدو ديالو، بشكل نهائي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري.

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ومن ناحيته.. أشار العربي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، إلى أن ديالو البالغ من العمر 27 سنة، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول؛ لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

وأوضح العملاق القطري، أن العقد يتضمن بندًا؛ يسمح للطرفين "اللاعب والنادي"، بالتجديد لعام رابع، أي حتى صيف 2027.

جدير بالذكر أن ديالو، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في الفترة من 2019 إلى 2023، تخللها فترة إعارة إلى فريق لايبزيج الألماني، الموسم الرياضي الماضي.

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