الوجه الآخر لنيمار .. فيلم وثائقي يكشف التأثير الحقيقي لنجم الهلال في حياة العائلات البرازيلية

10 سنوات من العطاء في معهد النجم البرازيلي..

قبل عشر سنوات، قام نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال، بمحاولة المساهمة في تحسين مستوى العائلات في بلاده عبر معهد يحمل اسمه، ويحتفل في ديسمبر الجاري بذكرى تأسيسه.

البرازيلي رغم كم الجدل الكبير الذي يحاط به في كل نادٍ ينضم له إلا أنه يتمتع بوجه آخر خيري، إذ يساهم بقوة في المشاريع المجتمعية في بلاده سواء الدعم الأسر بشكل عام أو الأطفال والفقراء بشكل خاص.

وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس معهد نيمار، تم اليوم الإثنين، إطلاق فيلم وثائقي يكشف عن الكثير من الحكايات المؤثرة التي مرت على المعهد، عبر قناة على "يوتيوب".

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وكتب المعهد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "استعدوا للتأثر بقصص حقيقية عن التحول والتغلب على التحديات والتأثير الذي أحدثه المعهد على حياة العديد من العائلات على مرر السنين، فهو يحتوي على قصص صادقة تُظهر التأثير الحقيقي على حياة العديد من العائلات!". (لمشاهدة الفيلم اضغط هنا)

يذكر أن نيمار موجود حاليًا في بلاده استغلالًا لفترة الراحة السلبية التي منحها الهلال للاعبيه، بالتزامن مع توقف دوري روشن السعودي، لمشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26".