نيمار يؤكد خيانة مبابي .. البرازيلي يكشف سبب رحيله عن باريس!

علي رفعت
Neymar Mbappe GFX StrasbourgGetty / GOAL
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النجم البرازيلي تصرف بشكل لا يقبل أي تفسيرات أخرى.

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يبدو أن أخبار خروج البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان بسبب تدخل من الفرنسي كيليان مبابي كانت صحيحة بنهاية المطاف وليست مجرد اجتهادات صحفية.

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جاء هذا عقب ساعات قليلة من خروج الخبر الذي نشرته صحيفة "ليكيب"، والذي أكد أن كيليان مبابي لا يريد أن يتواجد في نفس الفريق مع البرازيلي.

وقام عدة أشخاص بنشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليقوم نيمار بنفسه بتأكيده عن طريق الإعجاب به على أحد الحسابات عبر "إنستجرام".

وكان الهلال قد اتفق مع باريس سان جيرمان بالفعل على الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا، والإعلان الرسمي عن الصفقة مجرد مسألة وقت.

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جدير بالذكر أن نفس الأنباء التي تحدثت عن رغبة مبابي في رحيل نيمار كانت قد خرجت قبل أشهر في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، لكن تم اعتبارها مجرد أنباء مثيرة للجدل.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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133343 الأصوات

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