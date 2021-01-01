نيمار يوجه رسالة عتاب لجماهير باريس سان جيرمان

لم يسانده أحد

قرر النجم البرازيلي نيمار، توجيه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان، بخصوص تعاملهم مع إصابته التي تعرض لها مؤخرًا.

نيمار تعرض للإصابة خلال مواجهة كان بكأس فرنسا، ليبتعد عن اللعب أمام فريقه السابق برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

الدولي البرازيلي لا يزال يستعد للعودة مرة أخرى للفريق، طمحًا في اللحاق بلقاء الإياب في دور الـ16 أمام الفريق الكتالوني هذا الشهر.

اللاعب كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي"قبل أيام قليلة نشرت برنامجي التدريبي اليومي والروتين الذي أعمل عليه منذ بدأت وحتى النهاية".

وأضاف:"لم أر رسالة واحدة تقول يا له من لاعب محترف، إنه يعتني بنفسه، لم يقم أحد بذلك أبدًا".

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أشارت إلى أن نيمار يقصد هنا جماهير باريس، في هجوم واضح عليهم بسبب عدم مساندتهم له.

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يذكر أن نيمار نجح في تسجيل 13 هدفًا وصنع 6 في 18 مباراة لعبها بقميص باريس هذا الموسم حتى الآن.