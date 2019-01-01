نيمار يواصل تجاهل باريس سان جيرمان

العلاقة بين نيمار وباريس سان جيرمان تزداد توتراً

فيسبوك تويتر بلال محمد

واصل البرازيلي نيمار، تجاهل فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما رفض الحديث عن فريقه الحالي أو مستقبله واكتفى بالحديث عن حياته الشخصية.

وخرج نيمار في تصريحات بالأمس، أكد فيها أن أهم لحظة في حياته كانت مباراة ريمونتادا الشهيرة، عندما كان لاعباً في صفوف برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان.

وقال نيمار في مقطع فيديو له: "أنا لست بطلاً خارقاً ولا شخص مثالي، لدي لحظات سيئة كثيرة، أرغب دائماً في العودة إلى المنزل والاختباء والبقاء مع أصدقائي وعائلتي، أنا لست بطلاً خارقاً يتحمل كل هذه الضغوطات".

وواصل: "أنا أبذل مجهوداً لأنني أعرف ما أنا عليه الآن، ليس فقط لعائلتي وطفلي وإنما لكل الأطفال في العالم، أعرف أنه تقع على مسؤولية كبيرة، وأريد التصرف بأفضل طريقة ممكنة، وهذا هو الشيء المهم".

نيمار:"الذكرى الأفضل لي؟ الريمونتادا ضد باريس سان جيرمان، لقد منحتني تلك الليلة إحساساً لا مثيل له أبداً حين سجلنا الهدف السادس، كان هذا مذهلاً" 😅



(🎨: @omomani) pic.twitter.com/AeQAwcXL6r — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2019

وانتشرت بعض الأنباء الصحفية، حول رغبة نيمار في العودة من جديد إلى النادي الإسباني، بعد توتر العلاقة بينه وبين إدارة النادي الباريسي.