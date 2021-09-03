نيمار يلوم "قميص البرازيل" على زيادة وزنه !

صورة غير جيدة لمهاجم باريس سان جيرمان

سخر المهاجم البرازيلي نيمار، من الهجوم ضده بسبب زيادة وزنه منذ بداية الموسم الحالي، والذي لفت أنظار العديد من المتابعين.

نيمار عاد إلى باريس سان جيرمان متأخرًا هذا الصيف، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

البعض سخر من نيمار بسبب الشكل الذي ظهر به، وافتقاده للياقة بشكل ملحوظ بعد العودة من الإجازة.

اللاعب شارك في فوز البرازيل بثنائية نظيفة على تشيلي، صباح اليوم، الجمعة، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، ليتم اتهامه بالسمنة مرة أخرى.

وقال نيمار بعد المباراة على "إنستجرام":"أقر أن اللقاء لم يكن الأفضل لكن الانتصار تحقق في النهاية".

وأضاف عن تفسيره لزيادة وزنه:"القميص كان مقاس G وهو أكبر من ما أرتديه بشكل معتاد، في المباراة القادمة سأطلب مقاس M".

وكانت الرسالة مصحوبة بالرموز التعبيرية المليئة بالضحك، ولكن هذا لم يوقف حالة التعجب من الصورة التي ظهر بها اللاعب.

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يذكر أن نيمار ظهر للمرة الأولى مع باريس هذا الموسم أمام ريمس ببداية هذا الأسبوع، وتعرض لهجوم عنيف من الصحافة الفرنسية بسبب سوء مستواه ونقص لياقته.