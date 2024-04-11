نيمار يكيد باريس سان جيرمان بعد هزيمة برشلونة .. نجم الهلال يبعث برسالة ساخرة لزملائه السابقين!

نيمار يتفاعل مع سقوط باريس أمام برشلونة..

لا يفوت البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، أي فرصة للسخرية من ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهذه المرة مستغلًا سقوطه أمام برشلونة الإسباني.

الفريق الباريسي سقط مهزومًا أمس الأربعاء، أمام نظيره الإسباني بثلاثية مقابل هدفين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

البرازيلي رافينيا سجل هدفي البرسا الأول والثاني، ليقوم بالاحتفال على طريقة مواطنه نيمار، واضعًا يده خلف أذنيه مع إخراج لسانه للجماهير الباريسية، لتذكيرهم به بعد الهجوم الجم الذي تعرض له خلال فترته الأخيرة في النادي واستمر في مناسبات مختلفة، عقب رحيله للهلال في الصيف الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الاحتفال نشره الحساب الرسمي لبرشلونة مع تعليق: "عندما تسجل هدفًا لأول مرة في دوري الأبطال"، ليتفاعل نيمار مع المنشور..

نجم الهلال قام بتقليد الاحتفال مستخدمًا الرموز التعبيرية، في سخرية واضحة من ناديه السابق، ودعمًا لمواطنه ونجم ناديه الأسبق (برشلونة).

يذكر أن لقاء الإياب بين برشلونة وباريس من المقرر أن يقام في 16 من أبريل الجاري، على استاد لويس كومبانيس الأولمبي، لحسم المتأهل لنصف النهائي.