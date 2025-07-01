نيمار يفتح قلبه: قضيت مسيرتي حزينًا.. وما زلت أحب كرة القدم!

نيمار يؤكد أنه لم ينته بعد

ماذا حدث؟

يبلغ المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان 33 عامًا. بدأت الإصابات تلاحقه مؤخرًا، حيث أدت إصابته في الرباط الصليبي الأمامي إلى إنهاء عقده المربح مع نادي الهلال السعودي.

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بعد أن أصبح لاعبًا حرًا، عاد نيمار إلى جذوره في سانتوس، قضى وقتًا أطول في غرفة العلاج هناك، ولكن بعد أن جذب اهتمامًا أكبر من أوروبا، مدد عقده مع النادي الذي أطلق مسيرته حتى نهاية عام 2025.

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ما قاله نيمار

بينما طرحت الكثير من الأسئلة حول لياقة نيمار البدنية والتزامه باللعبة، قال لزوجته برونا بيانكاردي خلال مقابلة عائلية: "ما يدفعني هو الحب الذي ما زلت أشعر به لكرة القدم. الرغبة التي أشعر بها في اللعب، في التواجد على الملعب، هي ما تدفعني كل يوم؛ للاستيقاظ والتدريب.

"الحب الذي أشعر به لكرة القدم لن ينتهي أبدًا. سيبقى معي طوال حياتي. في مرحلة ما، ستنتهي رغبتي في اللعب، لأنني لن أستطيع القيام بذلك بعد الآن، لأنني لن أستطيع الأداء كما أريد... طالما لا تزال لدي الرغبة في لعب كرة القدم، سيكون عليكم مشاركتي حبي".

هل تعلم؟

نيمار، الذي يعد أفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل، يعتزم المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 الصيف المقبل. وأضاف بشأن الانتقادات التي تعرض لها طوال مسيرته الحافلة: "لا أستطيع التحكم في أفكار الآخرين. من الصعب الرد على أشخاص لا يفهمون شيئًا عن حياتنا.. من السهل الحكم، لكن فهم ما وراء ذلك صعب.. لقد قضيت مسيرتي بأكملها حزينًا بعض الشيء بسبب هذا، بسبب أشخاص لا يعرفونني ويتحدثون عني وليس عن كرة القدم فقط".

وأضاف: "أعلم أنني شخص جيد، ومن الصعب مواجهة ذلك.. أود أن يولوا أهمية أكبر لما يهم حقًا: ما يحدث على أرض الملعب. في الوقت الحاضر، مع وجود الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، من الصعب على الناس التركيز على الرياضي نفسه فقط".

وأردف: "من السيئ والمحزن أن يتم الحكم عليك بطريقة معينة، وأحيانًا حتى أنك تكره من قبل أشخاص لا يعرفونك، ولا يشكلون جزءًا من حياتك اليومية، ولا يعرفون الجهد الذي تبذله من أجل نفسك وعائلتك. من الصعب أن تتوقف وترى على الإنترنت ما هو غير حقيقي. لدي عقلية قوية عندما يتعلق الأمر بالإنترنت".

وختم: "أستطيع أن أرى ذلك، لكنه لا يؤلمني، لا يؤلمني ذهنيًا، ستنتهي مسيرتي الكروية، وسيبقى اسمي في التاريخ، لكنها ستنتهي، وستمر السنوات، وسيأتي لاعبون وأجيال أخرى. أقول دائمًا إن الأشخاص الذين يعرفونني هم ما يهم".

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ماذا بعد؟

قد يخوض نيمار تحديًا جديدًا على مستوى الأندية قبل التوجه إلى كأس العالم المقبلة، حيث من المقرر أن يصبح النجم الجنوب أمريكي لاعبًا حرًا مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.