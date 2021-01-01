نيمار يعود لتدريبات باريس سان جيرمان ويستهدف المشاركة ضد برشلونة

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان بشكل كامل ويستعد لمواجهة برشلونة.

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لتدريبات فريقه العاصمي بشكل كامل في الساعات الماضية.

يأتي هذا قبل ساعات من مواجهة الفريق الفرنسي لنظيره برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برينس.

وكان المدير الفني للفريق ماوريسيو بوتشيتينو قد فضل عدم مشاركة نيمار في لقاء النادي العاصمي الأخير ضد بريست.

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وانتهت مواجهة باريس سان جيرمان أمام نظيره بريست في كأس فرنسا بفوز رفاق نيمار بثلاثية نظيفة مساء السبت.

وعاد اللاعب للتدريبات على العشب بشكل منفرد في مطلع الشهر الجاري، لكن المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو أراد التأني في عودته.

وكان نيمار قد أصيب خلال مباراة فريقه بالدوري أمام نظيره مارسيليا وغادر الملعب في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان في كامب نو كان قد انتهى بفوز الفريق الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.