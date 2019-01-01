نيمار يعود لتدريبات البرازيل بعد غياب يومين

أنباء سارة لجماهير البرازيل قبل انطلاق الكوبا

عاد نيمار دا سيلفا، إلى تدريبات المنتخب البرازيلي بعد شكوك في إصابته بالركبة خلال الفترة الماضية.

نيمار لم يشارك في التدريبات خلال يومين مما تسبب في القلق من ابتعاده عن خوض كوبا أمريكا.

وسوف يخوض المنتخب البرازيلي مواجهة ودية يوم الأربعاء المقبل ضد قطر قبل مواجهة هندوراس في آخر المباريات التحضيرية للكوبا.

ويتواجد السيليساو في المجموعة الأولى التي تضم فنزويلا وبوليفيا وبيرو كونه منظم البطولة.

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ولم يحقق منتخب البرازيل اللقب منذ 2007 حينما انتصر على الأرجنتين بثلاثية نظيفة، كما كانت البطولة من نصيب تشيلسي في آخر نسختين.

جدير بالذكر أنّ نيمار غاب عدة أشهر عن باريس سان جيرمان للإصابة في الموسم الحالي.