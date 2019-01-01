نيمار يعود إلى باريس لتلقي العلاج.. والتشخيص ينتهي بعد 3 أيام

لا أحد يعرف فترة غياب البرازيلي بشكل مؤكد حتى اللحظة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نشر باريس سان جيرمان الفرنسي بياناً بشأن إصابة نجمه ونجم المنتخب البرازيلي نيمار، الذي أصيب وغادر قائمة المنتخب لبطولة كوبا أمريكا اضطرارياً.

وأصيب نيمار يوم الأربعاء في ودية بين منتخبي البرازيل وقطر، حيث كانت الإصابة قوية بما فيه الكفاية ليتغيب البرازيلي عن البطولة بأكملها.

وسيتولى باريس مسئولية العلاج وتحديد فترة غياب اللاعب، حيث أعلن بالفعل عبر قنواته الرسمية أن اللاعب يعاني من التواء قوي في الكاحل الأيمن.

ومن المنتظر أن يتم إعادة تقييم الموقف بواسطة الجهاز الطبي للنادي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لتحديد البرنامج العلاجي للاعب والتأكد من فترة غيابه عن اللعب.

يذكر أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي باتت إيجاد طريقة تبعد نيمار عن دائرة الإصابات المتكررة، حيث تتحدث التقارير الصجفية عن غيابه لفترات متباينة، تتراوح بين 8 أسابيع و 6 أشهر!