نيمار يعلن اشتياقه للـ MSN بأغنية عاطفية

نيمار لم ينسَ أيام برشلونة بعد

يبدو أن نيمار لم ينسَ بعد أيام برشلونة وخاصة ما جمعه بالثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، حيث أعلن ذلك من قبل، وأعلنه في الوقت الحالي دون أن يتحدث.

ظهر ذلك من خلال أغنية عاطفية وضعها النجم البرازيلي على صورة تحمعه بميسي وسواريز من موسم 2015، والذي شهد التألق الأبرز للثلاثي معًا على الإطلاق.

حدث ذلك من خلال "ستوري" على حسابه على إنستجرام، والأغنية كانت بعنوان "قلب الصحراء" باللغة البرتغالية، وتأتي كلماتها للحديث عن حالة الاشتياق.

"إنه الشوق،يدق هنا في أسفل صدري، أحاول طردك من حياتي، ولا توجد طريقة، لن أكون قادرًا على أخذك من القلب" هكذا كان المقطع الذي نشره النجم البرازيلي من الأغنية.

نيمار رحل عن برشلونة في 2017 وترك ميسي وسواريز معًا، قبل أن يرحل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي ليفترق الثلاثي كل منهم في ناحية.

أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم ونجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار لديه فكرة اللعب من جديد مع ليونيل ميسي في فريق واحد بعد افتراقهما في 2017.

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والجدير بالذكر أن النجم البرازيلي يشعر أن طريق العودة إلى برشلونة بات مسدودًا، لذا فهو يلجأ إلى محاولة إقناع صديقه ميسي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان مستغلًا الخلل الحاصل بينه وبين النادي الكتالوني.