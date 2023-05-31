نيمار يعدكم بالإثارة.. مشروع جديد لنجم باريس سان جيرمان في البحر

نيمار يحسم الجدل عن مكانه في ديسمبر المقبل

تكثر التقارير عن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، لكن الدولي البرازيلي يبدو لديه خطط أخرى ترفيهية أكثر.

وتتداول أخبار عن قرب رحيل نيمار عن باريس هذا الصيف مع اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية بالتعاقد معه.

ونشرت “OleDiario” مشروع نيمار الترفيهي الجديد "Neymar en Alta Mar" والذي سيكون عبارة عن رحلة بحرية لثلاثة أيام على متن سفينة فاخرة، في الفترة من 26 ديسمبر المقبل حيث ستغادر السفينة ميناء سانتوس حتى 29 من الشهر نفسه متوجهة إلى بوزيوس.

الرحلة ستتضمن 3 أيام من الترفيه مع ألعاب للأطفال ومتاجر وحفلات ليلية وكازينوهات وصالات رياضية وسينما.

وكان نيمار قد أعلن على إنستجرام عن النسخة الأولى من رحلته البحرية التي وعد بأن تكون أكثر ثلاثة أيام إثارة في حياة من سيخوضها.

وتبلغ تكلفة الرحلة بين 800 يورو إلى 1200 يورو، وقد بيع عدد من الأماكن بعد يوم من فتح باب الحجز.