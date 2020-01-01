نيمار يعاود هجومه على جائزة الأفضل!

هل هو محق؟

هاجم نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان ، جائزة الأفضل في 2020 مرة أخرى، وهذه المرة بسبب خلو تشكيلة أفضل 11 لاعبًا من أي من لاعبي البي آس جي.

هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الدولي البرازيلي الجائزة، فالأسبوع الماضي أبدى امتعاضه من عدم تواجده في القائمة النهائية المكونة من ثلاثة لاعبين، عندما كتب "هل أنت جاد؟" عبر تويتر.

لم يتوقف نيمار عن الهجوم، فحينها كتب أيضًا ساخرًا أنه سيتوجه إلى لعب كرة السلة أو ألعاب الفيديو بدلًا من كرة القدم، وقد دعمه زميله السابق تياجو سيلفا ووالده وغيرهما آنذاك.

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تشكيلة هذا العام ضمت أليسون بيكر وألفونسو ديفيس وسيرخيو راموس وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد، مع الثلاثي كيفن دي بروينه وجوشوا كيميش وتياجو بمنتصف الملعب، وفي الهجوم ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وكريستيانو رونالدو.

وبالنسبة لنيمار، فمن الغريب ألا يتواجد أي من لاعب باريس سان جيرمان في هذه التشكيلة، حيث وصل النادي الفرنسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وحقق جميع البطولات المحلية بالموسم الماضي.

الدولي البرازيلي كتب عبر تطبق إنستجرام تهكمًا على التشكيل وغياب لاعبي باريس بما فيهم هو "باريس سان جيرمان يلعب رياضة أخرى".

ووجبت الإشارة إلى أن نيمار حلّ تاسعًا في ترتيب الأفضل برصيد 16 نقطة، وخلف زميله كيليان مبابي الذي حصد 19 نقطة بالمرتبة السابعة، فيما كان لروبرت ليفاندوفسكي اللقب بعد قيادته بايرن ميونخ للثلاثية بأداء استثنائي.

الجدير بالذكر أن أحد الأسباب التي غادر من أجلها نيمار برشلونة كانت رغبته في تحقيق الكرة الذهبية وجوائز الأفضل، باعتبار أنه في النادي الكتالوني سيظل في "ظل ميسي" ولن يحقق شيئًا، بيد أنه لم يتمكن من الوصول إلى القمة أبدًا منذ 2017.