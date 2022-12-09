نيمار يعادل بيليه .. راقص السامبا الهداف التاريخي للبرازيل!

تاريخ جديد يكتب!

نجح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في التسجيل في شباك المنتخب الكرواتي في المباراة التي جمعتهم بالبرازيل في ربع نهائي كأس العالم المقام حاليًا في قطر.

هدف نيمار كان الرقم 77 له بقميص المنتخب البرازيلي ليعادل الرقم الكبير للأسطورة بيليه، الهداف التاريخي لمنتخب السامبا في عدد سنوات أقل.

نيمار بدأ مشواره مع المنتخب البرازيلي في 2010 ويلعب الآن في عامه الـ 12 مع الفريق، بينما لعب بيليه لمدة 14 عامًا، وإن كانت مباريات الأخير أقل.

بيليه سجل أهدافه الـ 77 في 91 مباراة دولية لصالح المنتخب البرازيلي، بينما حقق نيمار ذلك الرقم في 124، ويستطيع بسهولة تحطيمه فيما هو قادم.

جدير بالذكر أن الفائز في تلك المواجهة سيواجه الفائز من الأرجنتين وهولندا في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.