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نيمار يطالب باريس سان جيرمان بضم ريكيلمي البرازيلي

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موهبة برازيلية تبرز وبدعم من قائد المنتخب

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

طالب البرازيلي نيمار جونيور، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضم اللاعب البرازيلي الشاب ريكيلمي من صفوف فاسكو دا جاما البرازيلي.

وعرض اللاعب البرازيلي على مدربه توماس توخيل، بعضًا من اللقطات للاعب البرازيلي البالغ 16 عامًا من أجل إقناعه بضمه.

ويعد اللاعب الشاب، ضمن الأسماء التي ترتبط بوالد نيمار، الذي يعمل أيضًا كوكيل لاعبين.

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اللاعب البرازيلي أظهر به نادي بنفيكا البرتغالي اهتماماً، حيث يشغل مركز الظهير الأيسر، وليس صانع ألعاب مثلما كان الأرجنتيني رومان ريكيلمي يلعب.

ووقع ريكيلمي على عقود رسمية مع فاسكو دا جاما حتى أكتوبر 2021، ويتواجد اللاعب الدولي في الفئات السنية للبرازيل ضمن فريق تحت 20 عامًا، وأثبت قدراته. نجوم العالم يزينون حفل جلوب سوكر

ولم يُبدى النادي الفرنسي أي تحرك من أجل ضم البرازيلي الشاب، وجلبه لملعب حديقة الأمراء، إلا أنهم قد يكونوا أبرز الساعين للحصول على خدماته قريبًا.

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