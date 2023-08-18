اللحظات الأولى من وصول الساحر البرازيلي نيمار إلى الرياض

SHAHID

وصل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، مساء اليوم الجمعة، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسميًا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الهلال أعلن التعاقد مع نيمار "31 سنة"؛ لمدة موسمين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تتراوح قيمتها بين 80 إلى 90 مليون يورو.

وظهر الساحر البرازيلي، في اللقطات الأولى بعد وصوله إلى الرياض؛ وهو يرتدي "شال" الزعيم الهلالي؛ حيث قام بـ"التوقيع" للجماهير التي كانت في استقباله بالمطار.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

المثير في الأمر.. أنه بعد دقائق من وصوله إلى العاصمة السعودية، استقبل نيمار جونيور، خبرًا سعيدًا من الجهاز الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم.

فرناندو دينيز المدير الفني المؤقت لمنتخب البرازيل، قام بـ"ضم" نيمار، إلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراتي بوليفيا وبيرو، في التوقف الدولي القادم.

والمؤشرات الأولية كانت تؤكد على أن نيمار، لن يتم استدعاءه إلى قائمة منتخب السامبا؛ خاصة بعد غيابه لفترة طويلة عن مباريات فريقه السابق باريس سان جيرمان، ومن ثم ابتعاده عن أوروبا، وانضمامه إلى الهلال؛ لكن ما حدث غير ذلك تمامًا.

جدير بالذكر أن البرازيل، ستواجه منتخب بوليفيا، يوم 9 سبتمبر القادم، في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على أن يلتقي ببيرو، في الثالث عشر من نفس الشهر، ضمن منافسات الأسبوع الثاني.

SHAHID