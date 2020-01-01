نيمار يشيد بثنائي ريال مدريد ويتوقع لهما مستقبل أفضل

نيمار يشيد بثنائي ريال مدريد الشاب

أشاد نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، بثنائي ريال مدريد رودريجو وفينسيوس جونيور،

وقال نيمار في تصريحات صحفية: "الثنائي رودريجو وفينسيوس جونيور يتمتعان بموهبة وجودة عالية، إنهم يستغرقون وقتاً قصيراً حتى يكتسبوا الخبرة، وسيكون حالهم أفضل مما عليه الآن".

وواصل: "في البرازيل الناس في عجلة من أمرهم حول هذا الثنائي، هم يريدانهم المشاركة في المباريات وحسمها والمشاركة في كافة البطولات".

وتابع: "التكيف على اللعب في ريال مدريد وبرشلونة أمر صعب، ولكن كلاهما يفعل ذلك باقتدار، أتمنى أن يستمروا على هذا الطريق وأن يركزوا، سأواصل دعمهم".

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وعن مستقبله وحياته الشخصية، قال نيمار: "عام 2019 كان عاماً صعباً بالنسبة لي من الناحية الشخصية والمهنية، لقد كان عاماً مليئاً بالدروس والتغييرات، كان علي أن استيقظ مجدداً أتمنى أن يكون العام الجديد أفضل".

وأضاف: "هدفي في هذا العام هو الفوز بكل البطولات الممكنة مع باريس سان جيرمان، وتحقيق كوبا أمريكا مرة أخرى مع البرازيل".