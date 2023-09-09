ليلة تاريخية لنجم الدوري السعودي الجديد

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عاش نجم الهلال الجديد، نيمار، ليلة تاريخية مع منتخب البرازيل فجر اليوم السبت، وذلك حين قاده لسحق بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026 بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

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نيمار كان قد انضم لصفوف الزعيم السعودي في صفقة ضخمة من باريس سان جيرمان، ولكنه لم يلعب أي دقيقة مع الفريق بسبب الإصابة، وقد بدا واضحًا أمام بوليفيا أنه أصبح جاهزًا تمامًا لبدء مغامرته في دوري روشن.

البرازيل افتتحت مشوارها في التصفيات بالفوز الكبير على بوليفيا، وقد سجل نيمار هدفين فيما أضاف رودريجو مثليهما وسجل رافينيا الهدف الخامس، وقد أهدر نجم الهلال ركلة جزاء في بداية اللقاء.

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صاحب الـ31 عامًا لم يكتف بقيادة نجوم السامبا للفوز الكبير بل عاش ليلة تاريخية بتحطيم رقم بيليه الأسطوري مع المنتخب البرازيلي، حيث أصبح الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفًا بعدما كان متساويًا مع النجم الراحل بـ77.

نيمار أبدى سعادته البالغة بهذا الإنجاز لكنه أكد في نفس الوقت أنه ليس أفضل من بيليه، إذ قال عقب اللقاء "لم أكن أتخيل أنني سأحطم هذا الرقم، لست أفضل من بيليه بالتأكيد لكنني أريد فقط صناعة التاريخ مع منتخب البرازيل".

نيمار لم يكن النجم الوحيد من دوري روشن المشارك مع البرازيل في اللقاء، بل خاضه كذلك مدافع الأهلي الجديد روجير إيبانيز، والذي شارك من دكة البدلاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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