نيمار يرفض "فرمان" جيسوس .. لا تنازل عن العودة للدوري مع الهلال في يناير

هل ينجح نيمار في مهمة العودة للدوري في الشتوية؟

قرر النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رفض قرار البرتغالي جورج جيسوس، فيما يتعلق ببرنامج الأزرق خلال فترة التوقف، في ظل مشاركة المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج العربي.

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ويستعد الأخضر للمشاركة في خليجي 26، والتي تستضيفها دولة الكويت، في الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير، حيث يتواجد في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات العراق - حامل اللقب - والبحرين واليمن.

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وذكر "الميدان الرياضي"، التابع لصحيفة "اليوم"، أن نيمار رفض الراحة التي منحها المدرب جيسوس، وتواجد في مقر الهلال، مساء اليوم (السبت)، من أجل الإسراع بالعودة إلى التدريبات الجماعية، بصورة طبيعية، وذلك بعد التعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

ويخضع نيمار لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي، حيث يتطلع للعودة إلى مباريات الهلال، قبل الفترة الشتوية، في انتظار صدور قرار من جيسوس بقيده في قائمة الفريق بالمسابقات المحلية، بدلًا من الاكتفاء بقيده للمشاركة فقط في دوري النخبة الآسيوية.

وكان الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، قد تحدث بشأن استراتيجية المدرب جيسوس مع الهلال، خلال فترة التوقف، في ظل استدعاء 10 لاعبين للمشاركة في بطولة كأس الخليج، مضيفًا أن جيسوس قرر منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، قبل العودة لخوض التدريبات لمدة أسبوعين، ثم إجازة أخرى بين 5 و6 أيام، قبل العودة للمران، علمًا بأن البرتغالي رفض إقامة معسكر خارجي في التوقف، وطبّق برنامجه من أجل تفادي منح اللاعبين راحة طويلة، تتشابه مع نهاية الموسم.

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وعاد نيمار للمشاركة مع الهلال في مباراتين ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد غيابه لأكثر من سنة، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ليشارك اللاعب في مباراتي العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، قبل إصابته في المباراة الثانية، والتي شخّصها الهلال بأنها في العضلة الخلفية.