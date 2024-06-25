"شعرت بحسرة وألم" .. نيمار يدافع عن لاعبي البرازيل برسالة مؤثرة ويقطع وعدًا للجماهير الغاضبة

وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي رسالة إلى منتدي منتخب بلاده بعد تعثره في بداية مشواره ببطولة كوبا أمريكا.

وشاهد نيمار من المدرجات، تعثر البرازيل في فخ التعادل السلبي، فجر اليوم الثلاثاء، أمام كوستاريكا أضعف منتخبات المجموعة الرابعة في مستهل مشواره بكوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك، قدم نجم السيليساو الغائب عن البطولة للإصابة، دعمه لزملائه في المنتخب، حيث كتب رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، مع صورة له في مدرجات ملعب صوفي بكاليفورنيا، وكتب في التعليق: "عندما نكون في الملعب، من الواضح أننا نريد أن نبذل قصارى جهدنا. هناك أيام لا نكون في أفضل حال، لكن هناك أيامًا تقوم فيها بكل شيء بشكل صحيح ولا يحالفك التوفيق".

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وأضاف: "كونك لاعب كرة قدم يعني أن يتم الحكم عليك طوال الوقت، مع كل تمريرة، كل ركلة، كل اختيار... ولماذا كل ذلك، لأن جميع البرازيليين يريدون أن يكونوا لاعبي كرة قدم في المنتخب".

وتابع نيمار: "الجميع في البرازيل كان يحلم بلعب الكرة وارتداء قميص المنتخب، الكل حاول تحقيق ذلك، ولهذا السبب يعتقد من هم في الخارج أنهم يعرفون أكثر مما في الداخل وهذا طبيعي".

وأردف نجم الهلال: "من الخارج، يمكنك الحصول على رؤية لن تراها أبدًا داخل الملعب، في ثوانٍ عليك إصلاح اللعب. واليوم كنت في مقعد المشجع المليء بالألم والحسرة على الفرص الضائعة، كنت أشعر بقشعريرة مع كل كرة لكنها للأسف لم تسكن الشباك ولا مرة".

وختم: "انتهت المباراة، فلنتدرب ونتحسن للمباراة التالية. أنا أثق بهذه المجموعة كثيرًا وأعلم أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل أنفسهم وعائلاتهم وجميع المشجعين البرازيليين".

وفشل نيمار في التواجد ضمن قائمة البرازيل بالبطولة، بسبب إصابته في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ضد أوروجواي، خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتواجد نيمار حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخضع لبرنامج علاجي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية مع الهلال، وتشير التقارير إلى أنه لن يعود قبل شهر سبتمبر المقبل.