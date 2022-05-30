نيمار يدافع عن ميسي: هناك لاعبون لا يفهمونه في باريس

نيمار يدافع عن ميسي

يرى نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، أن بعض لاعبي الفريق لا يفهمون ليونيل ميسي زميلهم في الفريق الباريسي، وهو ما أدى إلى ظهوره بمستوى هزيل عن ما كان منتظر منه.

ليونيل ميسي أيقونة نادي برشلونة انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع البرسا خلال بداية الموسم المنقضى.

وشهد الموسم الأول لميسي في ملعب بارك دي برانس، تراجع في مستواه وأرقامه، مما جعل النقاد الرياضيين يفسرون ذلك بحاجته للتكيف مع الأجواء الجديدة في الدوري الفرنسي.

نيمار يوضح أسباب تراجع مستوى ميسي

انتهز لاعب برشلونة السابق، الذي يتدرب حاليًا مع منتخب البرازيل، الفرصة للدفاع عن زميله وصديقه ليونيل ميسي.

وقال نيمار في حديث خلال قناة "كانال فوتبول كلوب" الفرنسية: "لقد كان في برشلونة لسنوات عديدة والتكيف ليس سهلاً، من الصعب تغيير الفريق والمدينة".

وأضاف: "هناك أيضا أسلوب لعب الفريق مع لاعبين لا يفهمون في النهاية الطريقة التي يلعب بها ميسي".

وأردف: "أنا وليو وكيليان لاعبون يتم الحكم عليهم دائمًا من خلال أدائهم وإحصائياتهم وألقابهم التي فازوا بها وبكل شيء".

وأكد البرازيلي نيته البقاء في ملعب حديقة الأمراء على الرغم من الشائعات التي تفيد بأنه يمكن أن يرحل عن النادي هذا الصيف

وصرح نيمار حول شائعات رحيل عن باريس قائلًا: "لم يقل لي أحد أي شيء، أريد البقاء في باريس سان جيرمان".

الجدير بالذكر أن ميسي أنهى الموسم الأول مع البي إس جي برصيد 11 هدفًا (ستة في الدوري الفرنسي وخمسة في دوري أبطال أوروبا) و 14 تمريرة حاسمة.

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