نيمار يخرج باكيًا بعد إصابته أمام ستراسبورج

إصابة نيمار تزيد أوجاع باريس سان جيرمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

خرج نيمار مصابًا من المواجهة التي جمعت باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في إطار منافسات كأس فرنسا، ويبدو أن الإصابة ليست سهلة نظرًا لخروجه باكيًا.

وكان نيمار قد قدم أداء رائعًا في الفترة الأخيرة، ولكن سوء الحظ لاحقه مرة أخرى حينما تعرض لإصابة على مستوى القدم في مواجهة ستراسبورج.

وأعاد خروج نيمار باكيًا إلى الأذهان اللقطة التي حدثت في الموسم الماضي أمام أوليمبيك مارسيليا والتي أنهت موسمه وأثرت عليه في كأس العالم.

وسقط نيمار أمام مارسيليا وخرج باكيًا في العام الماضي، تحديدًا في شهر مارس وقبل مباراة الإياب في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وامتدت فترة غياب نيمار حينها إلى نحو 3 أشهر، الأمر الذي أبعده عن باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم وجعله يبدو غير جاهز في كأس العالم.

يذكر أن نيمار كان قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم في صفقة قدرت بحوالي 222 مليون يورو, .