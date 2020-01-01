نيمار يتهم لاعب أولمبيك مارسيليا بالعنصرية ويسبه عبر تويتر

كلاسيكو فرنسا يثير أجواء من التشاحن

فتح النجم البرازيلي نيمار النار على ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا بعدما اتهمه بالعنصرية والتي تسببت في رد فعل نيمار الذي طرد على إثره.

ونجح أولمبيك مارسيليا في حسم كلاسيكو فرنسا لصالحه بتغلبه على باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شيء ليزيد من جراح وصيف أوروبا ونادي العاصمة الفرنسية.

واتهم النجم البرازيلي ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا بالعنصرية أثناء خروجه من الملعب بعد بطاقته الحمراء التي حصل عليها عندما صفع المدافع على رأسه في شجار حدث مع نهاية المباراة

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واستمرت المشاحنات بين لاعبي الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة، حيث اشتعل شجارًا بين لاعبي الفريقين طُرد على إثره 5 لاعبين من كلا الفريقين بواقع 3 من باريس سان جيرمان و2 من أولمبيك مارسيليا.

وحصل لايفن كورزاوا ونيمار وباريديسعلى البطاقة الحمراء من باريس سان جيرمان وجوردان أمافي وداريو بينديتو من أولمبيك مارسيليا، كل ذلك في الدقيقة السابعة والتسعين من الوقت بدل الضائع.

وبالنسبة لنيمار الذي حصل على البطاقة الحمراء ثم خرج من الملعب مصفقًا للحكم بسخرية كبيرة وباعتراضات وغضب كبير، فاتهم لاعب أولمبيك مارسيليا بتوجيه كلمات عنصرية.

ولم يتوقف الأمر بالنسبة لنيمار عند ما حدث داخل الملعب، بل إنه أكمل القصة عبر تويتر حين كتب في تغريدته بعد المباراة: "الأسف الوحيد الذي أشعر به هو أنني لست في مواجهة هذا الأحمق الآن"

— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

وسرعان ما تصاعد الخلاف بين الثنائي الأرجنتيني داريو بينيديتو وباريديس إلى شجار شامل بين لاعبي باريس سان جيرمان ومرسيليا، مع دخول نيمار في خضم الأمور.

وضرب النجم البرازيلي البرازيلي لاعب أولمبيك مارسيليا جونزاليس على مؤخرة رأسه، بينما تبادل كورزاوا وجوردان أمافي الضربات أيضًا، ليتدخل الحكم ويشهر 5 بطاقات حمراء.

وأضاف نيمار فيما بعد عبر تويتر أيضًا أن تقنية الفيديو التقطته وهو يدفع لاعب مارسيليا، بينما لم تلتقطه وهو يناديه بلفظ عنصري ويصفه بالقرد، متعجبًا مما حدث ومطالبًا بتفسير ذلك.

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?

— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

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وأثناء خروج نيمار من الملعب التقطت ميكروفونات الملعب النجم البرازيلي وهو يتحدث للحكم الرابع حول العنصرية التي قام بها لاعب أولمبيك مارسيليا في حقه والتي دفعته لذلك التصرف.