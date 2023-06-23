نيمار ورودريجو يزفان مفاجأة جديدة بخصوص تدريب أنشيلوتي للبرازيل

هل نجحت المفاوضات مع المدرب الإيطالي؟

خرج رودريجو جناح ريال مدريد لإشعال التكهنات من جديد حول إمكانية تدريب كارلو أنشيلوتي للمنتخب البرازيلي خلال هذا الصيف.

رودريجو تواجد في حفل خيري نظمه معهد النجم البرازيلي نيمار، وقام اللاعب بالإجابة على أسئلة فرقة باند سبورتس حول مدربه الحالي في ريال مدريد.

وقال الجناح الشاب خلال تصريحاته:"لا يمكنني التحدث كثيرًا لأنني لا أمتلك الكثير من المعلومات، ولكني أدرك أن أنشيلوتي هو الخيار الأول للمنتخب البرازيلي، الأمر يعتمد على الرئيس وعليه أيضًا".

وأضاف:"بالنسبة لي ولفينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو فنحن نعرفه وندرك عظمته كمدرب، وجوده في المنتخب الوطني سيكون أمرًا بالغ الأهمية، ولكن نتمنى أن يحدث ذلك عندما ينتهي عقده مع ريال مدريد".

ومن جانبه انضم له نيمار قائلًا:"سنحظى بفرصة الحصول على مدرب أجنبي فاز بكل شيء وسيعلمنا الكثير بكل تأكيد".

وفي سياق منفصل قال رودريجو عن العنصرية ضد زميله فينيسيوس جونيور:"لقد كانت أيامًا صعبة ومهمة أيضًا لأننا اتحدنا ضد هذه التصرفات، العالم بأسره قام بتأييد هذه القضية، لن نصمت أبدًا وسنحاول إيصال رسالتنا إلى جميع أنحاء العالم".

يذكر أن صاحب الـ22 سنة الذي حصل مؤخرًا على الرقم 11 مع ريال مدريد، نجح في تسجيل 19 هدفًا وقام بصناعة 11 في 57 مناسبة لعبها مع الفريق خلال موسم 2022/2023.