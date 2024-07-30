بسيناريو نيمار الأسود .. والد لامين يامال يتسبب في انقسام جماهير برشلونة!

صورة مع صديق نجله تفسر بأكثر من طريقة!

تسبب منير نصراوي، والد لامين يامال نجم برشلونة، في حالة جدل بين جماهير النادي الكتالوني، بشأن صفقة يترقب الجميع مصيرها خلال الأيام المقبلة.

ويسعى برشلونة بكل قوته للتعاقد مع الجناح الشاب نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، حيث تقدم بعرض رسمي للاعب والنادي وينتظر الحصول على رد نهائي، مع وجود أيضًا محاولات قوية من باريس سان جيرمان لحسم الصفقة.

ونشرت منير نصراوي صورة له برفقة الصديق المقرب لنجله نيكو ويليامز (22 عامًا) أثناء تواجدهما في معسكر منتخب إسبانيا باليورو، عبر حسابه الشخصي بمنصة الصور الشهيرة "إنستجرام"، وكتب عليها تعليق "نيكو الرائع"، وأرفق معها رمزين لقلوب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم تتأخر ردود الفعل من جماهير برشلونة على الصورة، وسرعان ما انطلقت سلسلة من الرسائل تحمل كل أنواع التفسيرات، حيث فسرها فريق على أنها إشارة إلى اقتراب نيكو ويليامز قبول عرض برشلونة.

وأشاد هذا الفريق بوالد لامين يامال، لأنه مارس "الضغط" على مهاجم أتلتيك بيلباو للموافقة على ارتداء قميص برشلونة، خصوصًا أن نيكو ولامين تجمعهما علاقة صداقة قوية، ويشاع أنهما يقضيان الإجازة الصيفية سويًا في ماربيا.

وهناك فريق آخر، يرى نصف الكوب الفارغ إذ فسروا هذه الإيماءة على أنها "Se queda 2.0"، في إشارة إلى الصورة التاريخية التي نشرها بيكيه مع نيمار والتي أدت في النهاية لانتقال البرازيلي إلى باريس سان جيرمان.