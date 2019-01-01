باريس سان جيرمان يتمسك بنيمار وميسي يطلبه في برشلونة

هل يرحل نيمار عن سان جيرمان وينضم لبرشلونة؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية قرار باريس سان جيرمان بالحفاظ على نيمار دا سيلفا وعدم التخلي عنه رغم قيادة ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، مهمة إعادة اللاعب لكتالونيا.

تقارير صحفية أخرى ذكرت أنّ بطل الدوري الفرنسي مستعد للتخلي عن نيمار مقابل 222 مليون يورو أو 150 مليون يورو بجانب لاعبين من البلوجرانا.

وبحسب "تيليفوت" الفرنسية، فإن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، متمسك باستمرار نيمار للموسم المقبل ورافض أي إمكانية لرحيله إلى صفوف برشلونة.

وأوضحت أنّ النادي الفرنسي يرفض تمامًا فتح باب النقاش لأجل التفاوض على بيع صاحب الـ 27 عامًا مما ينفي تقارير تحديد سعر بيعه.

كما أكدت الصحيفة أنّ ميسي هو أكثر من يدفع في مسألة إعادة نيمار ويحاول إقناع إدارة البلوجرانا تقديم طلب رسمي للتعاقد مع البرازيلي.

جدير بالذكر أنّ نيمار لعب مع برشلونة بين 2013 و2017 مسجلَا 105 هدفًا ومحققًا 10 ألقاب.