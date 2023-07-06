نيمار ضد محمد صلاح .. هل يعادي فهد بن نافل "مبادئ الهلال" في صفقة القرن؟

بين نيمار ومحمد صلاح .. من يستحق ارتداء قميص نادي الهلال؟!

"من هو سوبر ستار الهلال في الموسم الجديد؟".. الجميع ينتظر معرفة إجابة هذا السؤل، منذ فشل النادي في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

السعودية عرضت على ميسي، راتبًا سنويًا يتراوح بين 400 و500 مليون يورو، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ إلا أنه رفض، وفضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ومنذ ذلك الوقت، ارتبط أكثر من اسم "سوبر ستار" بالانتقال إلى الزعيم الهلالي؛ أبرزهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والفرعون المصري المتألق محمد صلاح.

وعلى الرغم من أنباء رفض الثنائي، الانتقال إلى المملكة في الصيف الحالي؛ إلا أن الجهات المسؤولة في السعودية، لم تيأس في إقناع نيمار وصلاح أو أحدهما على الأقل؛ حيث تواصل التفاوض معهما.

أزمات نيمار تهدد استقرار نادي الهلال

صفقة نيمار رغم أنه لا خلاف عليها من الناحية الفنية والتسويقية؛ إلا أنها قد تتسبب في أزمات داخل غرفة ملابس الهلال، نظرًا لسوابق اللاعب العديدة، وخاصة منذ الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

البداية في عام 2017، عندما وصفت الصحف الموالية لنادي برشلونة الإسباني، الساحر البرازيلي بـ"الخائن" الذي ليس له ولاء لأي فريق؛ بعد أن انتقل إلى باريس سان جيرمان.

نيمار الذي كان يتغنى بعشقه لبرشلونة، يبدو وأنه قد باع الفريق، عندما عرض عليه النادي الباريسي، راتبًا سنويًا ضخمًا، وانتقل إليه مقابل 222 مليون يورو "قيمة الشرط الجزائي".

لكن.. منذ انضمام الساحر البرازيلي إلى سان جيرمان، ظهرت أزمات أخرى؛ مثل معاناته من إصابة في كاحل القدم، تغيبه في كل موسم، عن مباريات كثيرة وهامة.

ويتعرض اللاعب كذلك، لاتهامات خطيرة؛ بتعمد الغياب عن تدريبات الفريق، في شهر مارس من كل عام، بإدعاء الإصابة أحيانًا؛ من أجل السفر إلى البرازيل، لحضور عيد ميلاد شقيقته رافاييلا سانتوس.

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وأخيرًا.. تم اتهام نيمار دا سيلفا، بمخالفة القانون وتحدي السلطات البرازيلية، عندما أصر على القيام بأعمال خاضعة للرقابة البيئية دون تصريح، حيث حوّل مياه الأنهار وأزال الأراضي وقطع الغطاء النباتي؛ من أجل استكمال بناء منزله؛ وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت".

كل ذلك.. يخالف تصريحات فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال "غير الربحية"، والذي أكد على أن النادي لا تهمه أسماء اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم، وإنما يركز على مدى التزامهم داخل غرفة الملابس، وعدم هدمهم لاستقرار الفريق الأول لكرة القدم.

فوائد صفقة محمد صلاح على نادي الهلال

من ناحيتها.. صفقة صلاح، قد تكون لها فوائد كبرى على نادي الهلال، ليست رياضية فقط، وإنما اقتصادية وجماهيرية أيضًا.

فإذا كان فيديو التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيش فقط، حقق 407 ملايين مشاهدة؛ فإن هذا الرقم من الممكن أن يتضاعف، إذا ضم الهلال، محمد صلاح، بالنظر إلى أن مصر لوحدها تتخطى الـ100 مليون نسمة، بالإضافة إلى أن اللاعب، يعتبر أحد أساطير ليفربول، ومن أفضل وأهم الأسماء في الدوري الإنجليزي والعالم.

أيضًا.. سيحظى الهلال، بتعاطف الشعب المصري بالكامل، سواء في منافساته الداخلية أو الخارجية؛ على غرار ما حدث مع نادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الماضي بالتحديد؛ لضمه ثنائي الفراعنة أحمد حجازي وطارق حامد.

وسيضمن الزعيم الهلالي، بالتعاقد المحتمل مع صلاح، ضم لاعب لا يُصاب تقريبًا، ويسجل ما لا يقل عن الـ30 هدفًا في كل موسم، بالإضافة إلى عشرات الأسيستات.