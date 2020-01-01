نيمار: لو درب تشافي برشلونة سينجح

نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان يؤكد أن تدريب تشافي لبرشلونة لو حدث قريبًا سيشهد نجاحًا كبيرًا.

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري سينجح لو درب النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها "لو 10 سبورت" وأكد خلالها أن تشافي يملك شخصية عظيمة ستمكنه من النجاح في ذلك الموقع.

وقال نيمار: "تشافي لاعب إستثنائي وأعتقد كمدير فني أنه جيد أيضًا ولو قام بتدريب برشلونة ستكون تلك الأخبار سعيدة للفريق وسينجح".

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وأضاف: "لقد كان لي الشرف لأنني تعاملت معه هو إنسان مذهل واللعب لجواره كان ممتعًا، أتمنى له التوفيق في المستقبل".

وكان نيمار قد لعب مع تشافي في الفترة بين 2013 و 2015 وحصل على الثلاثية رفقة الإسباني عندما كان قائدًا للفريق قبل رحيله للسد القطري.

وتفاوضت إدارة برشلونة في الأيام الأخيرة مع تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفًا لإرنستو فالفيردي المدير الفني السابق للفريق.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة كانت قد أقالت فالفيردي في الساعات المبكرة من صباح اليوم وأعلنت عن تولي كيكي سيتين مسؤولية تدريب الفريق.