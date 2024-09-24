"فينيسيوس جونيور قدوة لنا جميعًا" .. نيمار يدعم نجم ريال مدريد ويحبط منتقديه

ساحر ريال مدريد أشعل جدلًا عالميًا بتصرفات وتصريحات مثيرة للجدل..

أشاد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بمواطنه فينيسيوس جونيور، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ الذي يتلقى العديد من الانتقادات، بسبب بعض التصرفات المثيرة داخل أرضية الملعب.

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وبعيدًا عن هذه التصرفات.. يقدم فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، مستويات مبهرة مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة؛ حيث يُعتبر المرشح الأول للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم 2024.

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وعن ذلك يقول نيمار في تصريحات مع "باند سبورتس"، مساء اليوم الثلاثاء: "لا يوجد مرشح أفضل من فينيسيوس.. سأدعمه للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".

ووصف الساحر البرازيلي مواطنه الشاب بـ"المقاتل"، مؤكدًا على أن نجم ريال مدريد عانى كثيرًا طوال حياته، لكنه تجاوز كل التوقعات والانتقادات.

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واختتم نيمار دا سيلفا تصريحاته عن فينيسيوس جونيور، برسالة محبطة لجميع منتقدي الأخير؛ قائلًا فيها: "لقد أصبح هذا اللاعب قدوة لنا جميعًا".

جدير بالذكر أن نيمار دخل المرحلة الأخيرة من عملية التعافي من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، التي تعرض لها في شهر أكتوبر من عام 2023، خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.