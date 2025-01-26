دون رحيله عن المملكة .. الصرامي يقدم الحل الأمثل لمغادرة نيمار للهلال، والجفن: ينتقل من عيادة لأخرى!

حل يرضي جميع الأطراف، ويخلص جيسوس من صداع نيمار..

قدم الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، مقترحًا فعالًا من أجل حل أزمة النجم البرازيلي نيمار جونيور، ورحيله عن الهلال، دون فقدان واجهة مميزة لأحد أبرز نجوم الكرة العالمية، والذي ينتظر أن تعتمد عليه المملكة، كواجهة للمشروع السعودي الذي يحضر لاستضافة كأس العالم 2034.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وقرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، استبعاد نيمار من القائمة المحلية خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري، على أمل بقاء النجم البرازيلي، للمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم كأس العالم للأندية 2025، في الصيف المُقبل، فيما ذكرت تقارير بأن نيمار يرغب في الرحيل إلى سانتوس، العائد مؤخرًا إلى دوري الدرجة الأولى، وسط رغبة النادي البرازيلي في استعارته لنهاية الموسم، والذي يتزامن مع انتهاء عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب"، عبر إذاعة العربية، إن الشباب كان يرغب في ضم كريم بنزيما، قائد الاتحاد الحالي، وكانت فكرة رئيسه الأسبق خالد البلطان، ولكن اللاعب توجه إلى جدة، مقترحًا بأن ينتقل نيمار إلى صفوف الشباب، خاصة وأن التقارير الطبية تؤكد جاهزيته للمشاركة في الملاعب، وذلك ردًا على الإعلامي فيصل الجفن، الذي تساءل بشأن ما إذا كانت الصفقة عبارة عن انتقاله "من عيادة إلى أخرى".

وأضاف "أول من سيرحب بانتقال نيمار إلى الشباب هم الهلاليون، بدلًا من رحيله إلى سانتوس، ودفع مستحقاته المتبقية، أو بقائه في الهلال، والشباب يحتاج إلى لاعب عالمي فنيًا وجماهيريًا، وهذه رسالتي إلى لجنة الاستقطاب، بأن نقل نيمار إلى الشباب ستكون فائدته عظيمة، خاصة وأن الهلال لا يرغب في استمراره".

GOAL

وعانى نيمار من الإصابات، التي غيبته لمدة طويلة عن الملاعب، من انتقاله إلى صفوف الهلال، في صيف 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان، حيث اكتفى بالمشاركة في 7 مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا في دوري أبطال آسيا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، بينما غاب لأكثر من سنة بسبب إصابته في الرباط الصليبي والغضروف، وكذلك معاناته في العضلة الخلفية.