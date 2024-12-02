"أنت دمار ولست نيمار!" .. "ستوري" نجم الهلال يتسبب في هجوم الجمهور عليه بضراوة!

البرازيلي أصبح مصدر استفزاز كبير لجمهور الهلال..

يومًا تلو الآخر يثبت البرازيلي نيمار دا سيلفا لجمهور الهلال السعودي أنه لا يليق بالفريق وليس على قدر المسؤولية بصورة كافية، جراء تصرفاته خلال فترة التأهيل من الإصابات التي يتعرض لها.

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البرازيلي كان قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد خمس مباريات خاضها مع الزعيم، وعند عودته بعد غياب عام كامل، خاض مباراتين فقط في بطولة النخبة الآسيوية 2024-2025، أصيب من جديد بتمزق في العضلة الخلفية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة الاستقلال الإيراني، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية، في الرابع من نوفمبر الماضي، وأعلن النادي وقتها غيابه من أربعة أسابيع إلى ستة.

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واليوم ومع مرور الأربعة أسابيع تقريبًا، نشر نيمار "ستوري" عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، من منزله في البرازيل معلقًا "بيتي"، بعد رحلة خلال الأيام الماضية في إسبانيا.

رحلات نيمار من السعودية بعد يومين تقريبًا من الإصابة إلى البرازيل ثم إسبانيا فالبرازيل من جديد، أثارت غضب الجمهور الهلالي ضد اللاعب، مستغربًا تصرفاته في وقت من المفترض أن يكون قد عاد به لتدريبات الكرة والاستعداد للتدريبات الجماعية.

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أحد الغاضبين - على سبيل المثال لا الحصر - كتب: "هذا دماااار ما هو نيمااار"، وعلق آخر: "الله لا يرجعك"، قبل أن يضيف آخر: "اللاعبين كلهم موجودين الأجانب كلهم حتى المصابين هذا وش هوله رايح يسافر كل شوي مقضيها سياحة، إدارة الهلال ما فيهم رجال أجل هذا يأمر وينهي على كيفه".

يذكر أن نيمار غير مقيد في قائمة الهلال المحلية، ويشارك معه فقط في النخبة الآسيوية، ولم يتحدد بعد مصيره في الشتاء المقبل وما إذا كان سيتم قيده من عدمه.