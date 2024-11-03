فيديو | عشق الطفولة .. نيمار يفاجئ لاعبي سانتوس في المؤتمر الصحفي عقب التأهل للدرجة الأولى بالدوري البرازيلي

البرازيلي يشارك سانتوس أفراحه..

بعد موسم كارثي قضاه سانتوس البرازيلي في دوري الدرجة الثانية، نجح من جديد في حسم عودته لدوري الدرجة الأولى قبل النهاية بثلاث جولات.

سانتوس حقق الفوز أمس السبت، أمام فيلا نوفا بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ35 من الدوري المحلي للدرجة الثانية، ليرفع رصيده إلى النقطة 62 في صدارة جدول الترتيب، حاسمًا الصعود للدرجة الأولى مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وبالطبع لم يفوت البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، فرصة الاحتفال بالفريق الذي بدأ به مسيرته الكروية منذ أن كان صبيًا.

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نيمار قاطع المؤتمر الصحفي لفابيو كاريلي؛ المدير الفني لسانتوس، ولاعبه جيلهيرمي، إذ حرص على الاتصال هاتفيًا بهم فور انتهاء المباراة، لتهنئتهم بينما كانوا في حديث مع الصحفيين.

ووجه البرازيلي الشكر لكافة اللاعبين والمسؤولين والأجهزة الفنية والإدارة على ما قدموه للنادي طوال الموسم الشاق، معلقًا كذلك عبر حسابه على "انستجرام": "لقد عدنا إلى حيث ما ينبغي أن نكون".

يذكر أن سانتوس كان قد هبط بعدما احتل المركز الـ17 في جدول ترتيب موسم 2022-2023 من الدوري البرازيلي للدرجة الأولى، برصيد 43 نقطة، حصدها من الفوز في 11 مباراة، وتعادل في عشر، فيما خسر 18 لقاء آخر.

وكان نيمار قد بدأ مسيرته مع الفريق البرازيلي، حيث الفئات السنية، قبل أن يرحل عنه في صيف 2013 متجهًا نحو برشلونة الإسباني.