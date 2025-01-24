مفاجأة مدوية .. "الهلال ليس له علاقة بعقد نيمار ومفاوضات سانتوس"!

تعرف على موقف الهلال من رحيل نيمار

كشف الإعلامي عبد الرحمن العامر، عن مفاجأة مدوية بشأن المفاوضات الدائرة حاليًا من أجل رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، للانتقال إلى سانتوس البرازيلي.

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وحسم نيمار موقفه برغبته في العودة إلى ناديه السابق سانتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغبة منه في المشاركة بالمباريات، ولكن في نفس الوقت لا يرغب في التنازل عن مستحقاته التي تبلغ 65 مليون يورو، كما أشارت التقارير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال العامر عبر برنامجه "دورينا غير": "مصادرنا تؤكد أن إدارة الهلال ليس لها علاقة بأي شيء يخص نيمار، هي أبدت رأيها وقرارها بأنه لن يُسجل في فترة الانتقالات الشتوية فقط".

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وواصل: "العروض التي تصل إلى لجنة الاستقطاب سواء من سانتوس أو أندية أخرى، وفي حال أن نيمار يرغب في الرحيل عليه أن يتنازل عن مستحقاته ويُنهي عقده".

واختتم العامر تصريحاته قائلًا: "سانتوس تكلم مع نيمار وقال له إذا كنت تريد التواجد معنا بالفريق، عليك إنهاء أمورك كاملة مع الهلال حتى تكون معنا، وهو لديه إصرار تام للعب الفترة القادمة".