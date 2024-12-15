"ينتظرونه كالمسيح المخلص في البرازيل" .. كواليس حوار نيمار المرتقب في فرنسا

البرازيل لم تتمكن من تعويضه

منذ إصابة النجم نيمار دا سيلفا لاعب الهلال، ويُعاني المنتخب البرازيلي في مركزه، حيث لم يتمكن أي لاعب من تعويضه، نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة في صفوف السيليساو.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف بالركبة، خلال مشاركته مع منتخب البرازيلي، خلال شهر نوفمبر 2023، ليغيب عن الملاعب لمدة عام كامل، وبعد العودة للملاعب تعرض لإصابة في العضلة الخلفية جعلته يبتعد مرة أخرى.

وكشف الصحفي ماريون بارتولي عن كواليس الحوار الذي أجراه مع النجم نيمار، والذي سيتم الكشف عنه عبر شبكة "RMC" مساء اليوم الأحد، والذي ناقش فيه نجم الهلال العديد من الملفات، أبرزها موقفه من العودة لمنتخب بلاده، ووضعه مع ناديه الحالي في دوري روشن السعودي.

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وقال بارتولي عن ضيفه والحلقة المنتظر إذاعتها: "لم يتمكن أحد من تعويض غياب نيمار في تشكيل البرازيل، فهم ينتظرونه مثل المسيح المخلص".

وينتظر الهلال عودة نيمار إلى الملاعب مرة أخرى، حيث من المتوقع أن يعود في شهر يناير المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، لمشاركة المنتخب السعودي في خليجي 26.