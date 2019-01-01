نيمار خارج قائمة ودية باريس سان جيرمان مع إنتر

نادي باريس سان جيرمان يستبعد البرازيلي نيمار من قائمة مباراته الودية المقبلة ضد إنتر في كأس الأبطال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

استبعد نادي باريس سان جيرمان نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا من لقاءه المقبل أمام نظيره إنتر الذي سيخوضه ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي ذكرت أن اللاعب بالرغم من سفره مع الفريق لم يتدرب بشكل جماعي كامل بعد.

ويأتي الاستبعاد للسبب الذي ذكرته الصحيفة في المقام الأول، حيث أن اللاعب لم يحصل على التدريبات الكافية معا لفريق ليخض المباريات بعد عطلته الطويلة.

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وكان نيمار قد ألمح في تصريحات صحفية سابقة أنه قد يرحل عن باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشفت تقارير صحفية عديدة أن نيمار يريد الرحيل بالفعل ويسعى للعودة لناديه السابق برشلونة الذي غادره في ٢٠١٧ مقابل ٢٢٢ مليون يورو.

جدير بالذكر أن نيمار عانى من مشاكل عديدة رفقة إدارة نادي باريس سان جيرمان بحسب ما ذكر أكثر من تقرير صحفي في الفترة الماضية.