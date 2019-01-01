نيمار خارج تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة رين في السوبر

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خارج تشكيلة باريس سان جيرمان الخاصة بمباراة السوبر الفرنسي أمام استاد رين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن تشكيلة الفريق الخاصة بمباراة السوبر الفرنسي أمام استاد رين والتي تقام بعد قليل.

جاء هذا في بيان أصدره النادي قبل قليل، وتغيب عنها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بشكل كامل، حتى أنه لم يتواجد على مقاعد الاحتياط.

تشكيلة باريس سان جيرمان للمباراة جاءت كالتالي:

أريولا، كيرير، ماركينيوس، مونييه، ديالو، فيراتي، سارابيا، هيريرا، مبابي، كافاني، وبيرنات.

بينما مقاعد الاحتياط شهدت تواجد كل من:

باريس سان جيرمان يحدد موعداً نهائياً لبرشلونة بخصوص نيمار

كيفين تراب، تياجو سيلفا، كورزاوا، داجبا، زاجري، باريديس، وأنخيل دي ماريا.

وكان نيمار قد انضم لمعسكر باريس سان جيرمان التدريبي منذ منتصف شهر يوليو المنصرم، قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية قبل ثلاث أيام.

وتشهد الفترة الماضية فتور في العلاقة بين نيمار وباريس سان جيرمان بسبب رغبة النجم البرازيلي في الرحيل بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.

جدير بالذكر أن مواجهة اليوم يخوضها باريس سان جيرمان بصفته بطلًا للدوري الفرنسي، بينما يلعبها رين كونه بطلًا لكأس فرنسا.