"سأجعلك الأفضل في العالم" .. نيمار يكشف حديث ميسي معه قبل الرحيل عن برشلونة!

ماذا قال ميسي لنيمار قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان؟

كشف البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، عن حوار دار بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل رحيله عن صفوف برشلونة، والانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وكتب نيمار التاريخ مع برشلونة، حيث صنع ثلاثية MSN مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، كما توج بدوري أبطال أوروبا 2015، فيما قرر الرحيل عن قلعة الكامب نو، والرحيل إلى باريس سان جيرمان في 2017، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ونشرت قناة Romario TV، على منصة (يوتيوب)، لقطات من الحوار المرتقب لأسطورة الكرة البرازيلية، روماريو، مع نيمار، حيث تحدث نجم الهلال، عن كواليس حديث ميسي إليه قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان، قائلًا "في الأسبوع الأخير لي في برشلونة، قال لي ميسي بنفسه (لماذا تريد الرحيل؟ هل تريد أن تصبح الأفضل في العالم؟ سأجعلك الأفضل في العالم)".

وكشف نيمار عن رأيه إزاء عدة أسئلة، خلال الحلقة، مثل "هل مبابي ممل؟ هل ستشتري نادي سانتوس؟ هل ستعود إلى فلامنجو أو سانتوس إذا ذهبت إلى البرازيل؟"، كما قال جونيور إن ذروته كلاعب كانت في باريس سان جيرمان.

ولعب نيمار 173 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالها 118 هدف وصنع 77 تمريرة حاسمة، ليتفوق على أرقامه في برشلونة (105 هدف و76 تمريرة حاسمة في 186 مباراة)، فيما انتقل اللاعب إلى صفوف الهلال، في صيف 2023، مقابل 90 مليون يورو.