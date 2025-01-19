"ستندم على قرارك!" .. نيمار يقود حرب الوكالة ضد جورج جيسوس بعد استبعاده من قائمة الهلال

ماذا يحدث في الهلال؟

أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، أن هناك حربًا بالوكالة، تدور داخل نادي الهلال، بطلها هو النجم البرازيلي نيمار جونيور، ضد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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واستقر جيسوس على استبعاد نيمار من قائمة الفريق للمسابقات المحلية، حيث صرّح لشبكة "جلوبو" البرازيلية، بأنه يأمل من النجم البرازيلي بأن يقبل بالتواجد مع الهلال في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية 2025، كونه لا يزال غير قادر على مجاراة زملائه في الفريق، بعد عودته من إصابتين غيبتاه عن الملاعب لفترة طويلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الجماز، عبر برنامج "ملاعب"، إن نيمار لجأ إلى حرب الوكالة، عبر الصحافيين والمقربين البرازيليين، بأن يحاربوا جيسوس، مرددين أنه سيشعر بالندم على الكلمات التي قالها تجاه نيمار، مضيفًا أن نيمار لو لم يتعرض للإصابة، لكانت المعركة في صالحه.

وأوضح الجماز أن نيمار كان يخطط للعودة إلى قائمة الهلال في الفترة الشتوية، وتفعيل بند اختياري بعد نهاية عقده، ولكنه فشل في كل شيء، وهو الآن في الفترة الحرة، مضيفًا أن جيسوس دوّن تقريرًا هو ما أشعل الضغط من نيمار، وكان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير".

GOAL

وانتقل نيمار إلى صفوف الهلال في صيف 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان، بعقد لمدة موسمين، إلا أنه غاب عن الملاعب لفترة تخطت السنة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، فيما تعرض لإصابة جديدة في العضلة الخلفية، ليكتفي بالمشاركة في 7 مباريات فقط مع الأزرق، سجل خلالها هدفًا في دوري أبطال آسيا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي.