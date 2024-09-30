"نيمار جاهز ولكن!" .. جورج جيسوس يفاجئ الجماهير ويؤكد تضرر الهلال بسبب "المملكة أرينا"

الهلال فاز في جميع مبارياته بالموسم الحالي - حتى الآن -..

أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه الشرطة العراقي، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

الهلال حقق الفوز على مستضيفه الريان القطري (3-1)، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري؛ ليحتل المركز الثاني في "منطقة الغرب"، خلف استقلال طهران الإيراني، الذي يتصدر بفارق الأهداف فقط.

وفي هذا السياق.. أشار جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إلى أن الزعيم الهلالي لا يتحجج بـ"ضغط المباريات"، حتى ولو كان الفريق يلعب مباراة كل 3 أيام تقريبًا؛ قائلًا: "نحن تعودنا على ذلك".

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لكن.. المدير الفني البرتغالي كشف عن عدم رضاه بخوض مباريات الهلال، بعيدًا عن ملعب "المملكة أرينا" - الخاص بالفريق الأول -؛ وذلك بسبب الإصلاحات التي يخضع لها.

وشدد جورج جيسوس على أن الهلال، يقدّم مستويات أفضل بكثير عندما يلعب في "المملكة أرينا"؛ حيث أن المدرجات قريبة من اللاعبين، ما يلهب حماسهم، ويجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم، عكس الملاعب الأخرى في الرياض.

وعن حالة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والذي يبتعد عن الملاعب منذ شهر أكتوبر 2023، بسبب إصابة "القطع في الرباط الصليبي"؛ أعلن جيسوس جاهزية اللاعب "طبيًا".

وبالرغم من ذلك.. أوضح مدرب الفريق الهلالي أن نيمار، غير جاهز بدنيًا - بعد - للمشاركة في المباريات؛ حيث يحتاج إلى فترة طويلة من الإعداد، وذلك تجنبًا للمخاطرة به.