"نيمار تسبب في تفجير هاتفي".. طبيب يكشف عن مفاجأة غير متوقعة

طبيب سعودي يكشف كيف انفجر هاتفه بسبب نيمار

SHAHID

كشف ثامر الشهراني، أخصائي علاج طبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات، عن قصة طريفة حول تغريدته بشأن إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور، التي لاقت اهتمامًا عالميًا وكانت بمثابة مفاجأة غير متوقعة.

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وتعرض نيمار للإصابة في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في مباراة أوروجواي، في أكتوبر الماضي، والتي انتهت بخسارة (سليساو) بهدفين دون مقابل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال الشهراني، عبر بودكاست "وتد"، "كانت الظروف حول نيمار قد صنعت حالة كبيرة من الزخم الإعلامي والجماهيري، حيث أنها مرتبطة بحجم اللاعب، والذي لعب مباريات قليلة مع الهلال، وكان عائدًا لتوه من إصابة سابقة غيبته لمدة 6 شهور، فمن الطبيعي أن تشعر بالصدمة إذا تعرض اللاعب لإصابة كبيرة جديدة".

وأضاف "كانت مباراة البرازيل تلعب في الفجر، وكنت نائمًا، ما تابعت المباراة، استيقظت على جوالي لم يتوقف، جاءتني أرقام كثيرة وأسماء إعلامية كبيرة، لأشاهد لقطة إصابة نيمار، فتركت تغريدة بأنها إصابة في الرباط والغضروف بنسبة 100%، وعدت لأكمل نومي، ورأيت التغريدة قبل النوم، وقد بلغت 50 ألف مشاهدة".

واستطرد الشهراني "فوجئت بهاتفي ينفجر؛ الصحف أخذت التحليل ونشرته بجميع اللغات، وجوالي لم يتوقف، لدرجة جعلتني تمنيت لو لم أنشرها، وفوجئت بالتغريدة قد وصلت إلى 10 ملايين مشاهدة، وتم تداولها في الصحف الأجنبية. لم أكن خائفًا من خطأ التشخيص بأن يؤثر على مصداقيتي، لأنه كان توقع، رغم أني كنت متأكدًا من حجم الإصابة، ولكني خفت من الإحراج، قبل أن يخرج نادي الهلال ويعلن صدق التشخيص".

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وأكد طبيب البرازيل، رودريجو لاسمار، أن نيمار جونيور لن يتمكن من اللحاق بالمنتخب في بطولة كأس كوبا أمريكا 2024، التي تقام خلال الصيف المقبل، وذلك بعد تأكد انتهاء موسمه مع الهلال.

SHAHID