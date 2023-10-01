نيمار بين الغائبين؟ جيسوس يكشف عن قائمة أجانب الهلال لمواجهة نساجي

جيسوس يعلن عن قائمة أجانب الهلال لمواجهة نساجي....

استقر جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن قائمة فريقه التي تواجه نساجي مازندران، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويشارك الهلال، في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب نساجي مازندران الإيراني، مومباي سيتي الهندي، ونافباخور الأوزبكي.

وسيحل الموج الأزرق، ضيفًا ثقيلًا على الفريق الإيراني مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب آزادي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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وغادرت بالفعل بعثة الهلال، إلى إيران استعدادًا للمواجهة المرتقبة، وشهدت البعثة تواجد الخماسي الأجنبي، أليكساندر ميتروفيتش، كاليدو كوليبالي، مالكوم، ميشيل ديلجادو، بالإضافة إلى نيمار.

وقرر المدرب البرتغالي، استبعاد الثلاثي الأجنبي، ياسين بونو، سافيتش، وروبن نيفيش، من القائمة.

وكان الهلال قد افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع نافباخور، بهدف لمثله بينما فاز نساجي على مومباي سيتي بهدفين نظيفين.