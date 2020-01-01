نيمار: بيكهام قدوتي في الملابس وقصات الشعر

نيمار دا سيلفا يشكر ديفيد بيكهام أسطورة ريال مدريد على كونه قدوة له داخل الملعب وخارجه.

أعرب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن إعجابه الكبير بالإنجليزي ديفيد بيكهام نجم الفريق الباريسي المعتزل.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها نيمار وأكد خلالها أن بيكهام كان بمثابة القدوة بالنسبة له في عدة جوانب سواء داخل أو خارج الملعب منها قصات الشعر والملابس.

وصرح نيمار: "أنا من كبار المعجبين بديفيد بيكهام، أتذكر عندما كنت صغيرًا كنت دائمَا ما أتتبع كل اللاعبين الكبار".

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وأضاف: "لقد تابعت بيكهام بسبب طريقة تسديدة للكرات وتمريراته المذهلة وأهدافه وإصراره الكبير داخل الملعب، كل تلك أسباب جعلتني أتابعه".

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وأردف: "بالإضافة لذلك فديفيد بيكهام يمتلك شخصية عظيمة ويلعب كرة قدم رائعة، أعتقد أن كل شيء أقدمه في كرة القدم أخذته منه، حتى خارج الملعب قلدته في قصات الشعر".

وأكمل: "الجميع يحاول أن يقلد بيكهام فهو واحد من أكثر الأشخاص الذين يعرفون كيف يرتدون الملابس في العالم لذلك نحن في حاجة لتقليده، بالطبع نحن لسنا في نفس وسامته لكننا نحاول تقليده، أعتقد أن الجميع في حاجة ليكون لهم قدوة".

وتطرق البرازيلي للحديث عن الانتقادات التي يتلقاها: "أنا أتلقى العديد منها بسبب قصات الشعر المختلفة أو طريقة ارتدائي للملابس لكن مثل تلك الأمور لن تنتهي أبدًا".

وأنهى تصريحاته: "اللاعبين أمثالنا يتم اتخاذهم كمرجع في تلك الأمور سواء سيعجبكم ذلك أم لا، لا يمكنني أن أفكر أن الأمر به أي مشكلة لو كان يعجبني، لذلك أريد أن أشكر بيكهام على كونه قدوة لنا".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد غاب عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان الأخيرة أمام نظيره ليون والتي أقيمت مساء الأمس وانتهت بفوز الباريسي بأربعة أهداف لهدفين.