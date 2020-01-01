صفقة تبادلية .. برشلونة يُجهز عرضًا جديدًا لضم نيمار

الخسارة القاسية أمام بايرن ميونيخ أعادت البرازيلي للصورة

أعادت الخسارة القاسية لبرشلونة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور نجم باريس سان جيرمان لحسابات النادي الإسباني من جديد.

صحيفة سبورت الإسبانية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن إدارة البارسا وبعد قراري إقالة المدرب كيكي سيتيين وتحديد موعد الانتخابات ستتجه لدراسة الفريق الأول وبحث سُبل دعمه باللاعبين استعدادًا للموسم القادم.

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وأضافت أن النجم البرازيلي عاد لصدارة الأسماء المطلوبة في ملعب كامب نو، خاصة بعد أدائه القوي جدًا أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، وقيادته فريقه بنجاح لنصف نهائي البطولة.

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الصحيفة أوضحت أن البارسا يُجهز لعرض جديد يتضمن صفقة تبادلية مع أحد لاعبيه، وذلك للتغلب على المبلغ الكبير المطلوب لضمه، والمقدر بـ180-200 مليون يورو، خاصة في ظل تراجع القوة الاقتصادية للنادي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ويتضمن العرض التنازل عن خدمات المهاجم أنطوان جريزمان بجانب تقديم 50-60 مليون يورو لباريس سان جيرمان، خاصة بعد خروج اللاعب الفرنسي من حسابات التشكيل الأساسي للبارسا مؤخرًا.