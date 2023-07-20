"لا نصنع الكعك وجلاكتيكوس مدريد لم يفز" .. نيمار يرد الهجوم بسبب باريس

رد النجم البرازيلي نيمار على الانتقادات لناديه باريس سان جيرمان بسبب الفشل في تحقيق دوري أبطال أوروبا رغم كم الأموال المصروفة لدعم النادي بالسنوات الماضية.
وظهر نيمار في برنامج "Que Papinho" ببلاده من أجل مناقشة عدة أمور تتعلق بناديه، وعلاقته مع صديقه المغادر للنادي ليونيل ميسي.
وقال نجم السامبا: "سألت ميسي، الأسابيع الأخيرة كان يملك شكوكاً، فاز بكل شيء وعائلته تأثرت في باريس بآخر عامين، أراد الذهاب لمكان حيث يتم استقباله بشكل حسن، ميامي خيار جيد".
وأتبع: "عدم تحقيق دوري الأبطال؟ جلاكتيكوس ريال مدريد لم يحققها كذلك، أنا وميسي ومبابي الأفضل في العالم ولكن كرة القدم أحياناً غير عادلة، الأمر ليس كصنع الكعكة".
وواصل نيمار: "مغادرتي؟ لم يتم إخباري بأي شيء وأشعر بالهدوء رغم الحب المفقود بين اللاعبين والجماهير، سأبقى حاضراً".
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