نيمار مستعيدًا الذكريات: هذا اللاعب هو الأفضل في العالم بعد إنييستا

البرازيلي التقى بزميله السابق بمناسبة رأس السنة الميلادية..

أتت رأس السنة الميلادية 2025 لتكون فرصة مناسبة لنيمار دا سيلفا؛ لاعب الهلال، للالتقاء ببعض أصدقائه القدامى، في مناسبة شاركته بها صديقته برونا بيانكاردي وعائلته.

البرازيلي يمر حاليًا بفترة استقرار إلى حد ما، إذ اكتمل شفاؤه من الإصابة في العضلة الخلفية وشارك بالفعل في مباراة ودية مع الزعيم، كذلك الأمر على المستوى الأسري، إذ ينتظر مولودته الجديدة من صديقته برونا.

وبالأمس، احتفل نيمار بقدوم العام الميلادي الجديد 2025 في حضور عدد من أصدقائه على رأسهم ماركو فيراتي؛ لاعب العربي القطري الحالي وزميله السابق في باريس سان جيرمان.

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البرازيلي نشر صورته رفقة فيراتي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا: "أفضل لاعب في العالم بعد إندريس إنييستا (نجم برشلونة الأسبق)".

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جدير بالذكر أن نيمار كان قد تزامل مع الإيطالي في باريس من صيف 2017 وحتى 2023، قبل أن يغادر الأول نحو الهلال والثاني الذي كان يلعب للنادي الفرنسي منذ عام 2012، في اتجاه العربي.

فيما حقق البرازيلي عدد النجاحات رفقة إنييستا في برشلونة، عندما تزاملا من صيف 2013 وحتى 2017 قبل أن يرحل نيمار لباريس، محققين تسع بطولات متنوعة.