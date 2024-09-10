مدرب البرازيل يفاجئ الهلال .. الكشف عن خطة "استدعاء" نيمار إلى المنتخب

نيمار يسابق الزمن للعودة إلى الملاعب..

وضع دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، "خطة" استعادة نيمار دا سيلفا، جناح نادي الهلال السعودي، مجددًا.

نيمار يتعافى حاليًا من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، التي تعرض لها في شهر أكتوبر من عام 2023، خلال مباراة البرازيل وأوروجواي، في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "جلوبو" البرازيلية، مساء اليوم الثلاثاء، استبعد دوريفال من حساباته، استدعاء نيمار إلى معسكر منتخب السامبا، خلال فترة التوقف القادمة "أكتوبر 2024"، والتي يتخللها مباراتين أمام تشيلي وبيرو.

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الصحيفة كشفت عن أن خطة مدرب منتخب البرازيل الآن؛ هي عودة نيمار في فترة التوقف الدولي التي تمتد من 11 إلى 19 نوفمبر، وتشهد مواجهتين أمام فنزويلا وأوروجواي.

وإذا حدث هذا الأمر؛ فسيكون ذلك بمثابة المفاجأة بالنسبة لنادي الهلال، الذي يفكر في استبعاد اللاعب من قائمته حتى يناير 2025؛ بحجة عدم جاهزيته بنسبة 100%.

لكن على الرغم من ذلك.. أكدت الصحيفة البرازيلية على أن دوريفال جونيور، لن يُغامر بـ"صحة" نجم الهلال؛ إذا كان غير جاهز بدنيًا، بعد الشفاء من الإصابة؛ حيث من الممكن أن يؤجل استدعاء اللاعب، حتى عام 2025.

وأوضحت أن اللجنة الفنية للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تتابع حالة نيمار دا سيلفا جونيور الصحية "عن كثب"؛ حيث يتم تزويدها بالتقارير عن طريق مصدرين رئيسيين؛ هما: طبيب المنتخب رودريجو لاسمار، الذي كان مسؤولًا عن الجراحة التي أجريت للاعب في العام الماضي، وأخصائي العلاج الطبيعي رافائيل مارتيني، الذي كان يعمل مع ساحر السامبا، منذ أيامه الأولى في الفريق المحلي سانتوس.

جدير بالذكر أن نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل الإصابة.