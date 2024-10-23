"نجم الهلال سيعود في مهمة جديدة!" .. مفاجأة تنتظر نيمار مع منتخب البرازيل

تطورات جديدة عن موقف نيمار الدولي..

يبدو أن "مهمة جديدة" تنتظر الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع منتخب بلاده، خلال الفترة القليلة القادمة.

نيمار عاد إلى الملاعب مجددًا، مساء يوم الإثنين الماضي، من بوابة مباراة الهلال أمام مستضيفه العين الإماراتي؛ وذلك بعد غياب عام كامل، بسبب إصابة "القطع في الرباط الصليبي".

ولعب نيمار لمدة 30 دقيقة تقريبًا - بين الوقتين الأصلي وبدل الضائع - في فوز الهلال (5-4) على العين، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء، قرر دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، استدعاء نجم نادي الهلال إلى قائمته، في فترة التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2024".

الصحيفة كشفت عن أن نيمار جونيور قد ينضم إلى قائمة المنتخب البرازيلي، في التوقف الدولي القادم؛ دون أن يلعب أي دقيقة أمام فنزويلا يوم 14 نوفمبر وضد أوروجواي في 20 من نفس الشهر، ضمن الجولتين 11 و12 من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشددت الصحيفة على أن دوريفال جونيور يعلم أهمية نيمار "32 سنة"، في غرفة ملابس منتخب البرازيل؛ لذلك.. يريد أن يتواجد مع زملائه في فترة التوقف الدولي، من أجل أن يبث الحماس فيهم ويساعدهم معنويًا، حتى ولو لم يستطع المشاركة في أي دقيقة.

وأوضحت أن "الحالة البدنية" للساحر البرازيلي، قد تجعله غير قادر على اللعب في المباراتين بالفعل؛ لكن على الرغم من ذلك.. سيظل الجهازان الطبي والفني للمنتخب الوطني، يتابعان اللاعب عن كثب في الفترة القادمة، لحسم قرارهما النهائي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، إلى أن المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، سيعلن عن قائمته الرسمية لفترة التوقف الدولي القادم، في مطلع شهر نوفمبر.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور، لن يستطيع المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، حتى شهر يناير القادم "الميركاتو الشتوي"؛ وذلك بسبب رفع اسمه من "القائمة المحلية"، حيث بإمكانه اللعب في منافسات النخبة الآسيوية فقط.