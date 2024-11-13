"ليس مستهترًا بل ملتزمًا في الهلال!" .. خطوة نيمار مع سانتوس تنفي اتهامات "رحلة البرازيل" عنه

نيمار وسانتوس "علاقة أبدية"..

عندما يُذكر الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، لابد أن يُقال بعده مباشرة "اسم" العملاق المحلي سانتوس؛ الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، قبل أن يصبح أحد أفضل وأشهر اللاعبين في العالم.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، بدأ مسيرته في نادي سانتوس البرازيلي؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم في عام 2009، مشاركًا معه في 225 مباراة رسمية، ومسجلًا 136 هدفًا وصانعًا 64 آخرين.

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وغادر الساحر البرازيلي نادي طفولته في 2013؛ منتقلًا إلى العملاق الإسباني برشلونة، والذي ارتدى قميصه لمدة 4 سنوات، قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم الهلال السعودي في صيف 2023 وحتى الآن.

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وعلى الرغم من مرور أكثر من 11 سنة عن الرحيل من سانتوس؛ إلا أن نيمار جونيور يحرص على حضور مباريات الفريق الأول لكرة القدم، في كل مرة تسمح له الفرصة بذلك.

ونظرًا لتواجده في البرازيل حاليًا، بالتزامن مع إصابته بـ"تمزق في العضلة الخلفية"، والتي ستبعده عن الملاعب بين شهر و6 أسابيع؛ قيل إن اللاعب سيحضر لقاء سانتوس القادم، ضد كلوب ريجاتاس برازيل، ضمن منافسات الجولة 37 "قبل الأخيرة" من مسابقة الدوري المحلي "الدرجة الثانية"، والذي قد يشهد تتويجه باللقب رسميًا.

وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "TNT" مساء اليوم الأربعاء، عن حقيقة حضور نيمار جونيور، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس ضد كلوب ريجاتاس، والمقررة يوم 17 نوفمبر الجاري.

الشبكة العالمية أعلنت عدم قدرة نيمار على حضور المباراة - التي قد تشهد تتويج سانتوس باللقب -؛ حيث سيكون مضطرًا للعودة إلى المملكة العربية السعودية قبلها، لإكمال برنامجه العلاجي؛ وهو ما ينفي اتهامات "الاستهتار" التي لاحقته، عقب سفره الأخير لبلاده، ويؤكد على التزامه بتطبيق الخطة الموضوعة له من الهلال، للشفاء من الإصابة بأسرع وقتٍ ممكن.

سانتوس - الذي هبط لأول مرة في تاريخه -؛ يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي للدرجة الثانية، برصيد 65 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ميراسول "الوصيف" ونوفوريزونتينو "الثالث"، وذلك قبل جولتين من النهاية؛ ما يعني أن فوزه في المباراة القادمة "سيمنحه اللقب"، بغض النظر عن نتائج منافسيه.